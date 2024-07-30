  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Almanya ekonomisi daraldı
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek: Finansman sağlamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek: Finansman sağlamaya devam edeceğiz

Almanya ekonomisi daraldı

30.07.2024 - 13:42 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi daraldı | Ekonomi Haberleri

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Haberin Devamı

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

FRANSA VE İSPANYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.761 Değişim: 0,25% Hacim : 48.321 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 10.739 30.07.2024 Yüksek 10.833
Açılış: 10.756
33,0864 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9823 30.07.2024 Yüksek 33,1023
Açılış: 33,0748
35,8682 Değişim: 0,17%
Düşük 35,7434 30.07.2024 Yüksek 35,8885
Açılış: 35,8086
2.543,35 Değişim: 0,29%
Düşük 2.525,00 30.07.2024 Yüksek 2.545,91
Açılış: 2.535,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.