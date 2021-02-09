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Almanya düşük faizden 211 milyar Euro tasarruf sağladı

09.02.2021 - 14:55
Almanya düşük faizden 211 milyar Euro tasarruf sağladı | Ekonomi Haberleri

Alman hükümeti, son 12 yılda düşük faizden yaklaşık olarak 211 milyar Euro tasarruf sağladı.

Almanya'da federal hükümet, 2008 küresel finansal krizi sonrası borçlanma maliyetlerinin düşük olmasından dolayı son 12 yılda faizden 210,8 milyar Euroluk tasarruf sağladı.

Almanya Maliye Bakanlığının verilerine göre, federal hükümetin 2008-2020 yılları için mali planlamasında toplamda 533,9 milyar Euro düzeyinde öngörülen faiz harcamaları, faizlerin düşük kalması nedeniyle 323,1 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Böylece hükümet, düşük veya eksi faiz nedeniyle 210,8 milyar avro tasarruf sağladı.

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Federal hükümetin, 2008’de borçlanmasında faiz için 40 milyar Euro öderken, geçen yıl tahvil faizlerinin ekside olmasından dolayı 6,9 milyar Euro gelir elde etmesi dikkati çekti.

Almanya’da 10 yıllık tahvillerin faizi, eksi yüzde 0,44 seviyesinde bulunuyor. Kovid-19 krizinde yatırımcıların, paralarını negatif getiri de sağlasa olabildiğince güvenli alanlara yatırarak devlet tahlili aldığı belirtiliyor.


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