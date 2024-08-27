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Almanya 2. çeyrekte küçüldü

27.08.2024 - 11:36 | Son Güncelleme :
Almanya 2. çeyrekte küçüldü | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin yılın 2. çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Böylece Destatis, 30 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 0,1 küçülmeyi teyit etti.

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Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3'üncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 küçülürken, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 genişlemişti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Bir önceki çeyrekteki hafif artışın ardından Alman ekonomisi bahar aylarında yeniden yavaşladı." ifadesini kullandı. 

EKİPMAN YATIRIMLARI YÜZDE 4,1 DÜŞTÜ

Ülkenin GSYH'si mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yılın 2. çeyreğine göre ise büyüme göstermedi.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH'ye özellikle makine, cihaz ve taşıtlar olmak üzere ekipman yatırımlarından olumsuz katkı geldi. 2. çeyrekte ekipman yatırımları bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,1 düşerken, kamu harcamaları yüzde 1 arttı.

İnşaat yatırımlarında yüzde 2, mal ve hizmet ihracatında yüzde 0,2 düşüş gözlemlendi.

Aynı dönemde hane halkı tüketim harcamaları yüzde 0,1 arttı. 

ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN RESESYONA GİRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Büyümekte zorlanan Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte İspanya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha zayıf bir gelişme göstermesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aşarken, İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme göstermişti.

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Bu arada, Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin içinde bulunulan üçüncü çeyrekte çok az büyümesini bekliyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün bile mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3 büyüme bekliyor. 

EKONOMİ DURGUNLUK İÇİNDE SIKIŞMIŞ DURUMDA

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf hane halkı tüketimi ve inşaat sektöründeki düşüş, Alman ekonomisini ikinci çeyrekte yeniden daralmaya sürükledi. Ekonomide görünüm çok parlak olmasa da umutları yitirmek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

İlk çeyrekte Alman GSYH büyümesinin olumlu bir sürpriz olması ve ekonomide güven göstergelerinin iyileşmesi, son birkaç yılın karamsarlığının geride kaldığı ve Almanya'nın "Avrupa'nın hasta adamı" olup olmadığı tartışmalarının bir kenara bırakılabileceği umudunu doğurduğunu ifaden Brzeski, "Ancak gerçek şu ki ilk çeyrekteki GSYH büyümesi ılıman kış havası ve dördüncü çeyrek GSYH'sinin aşağı yönlü revize edilmesinden kaynaklandı. Dolayısıyla sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme hikayesi olarak nitelendirebileceğimiz bir durum söz konusu değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Brzeski, yılın ikinci yarısında Alman ekonomisinde tüketici odaklı bir toparlanma umutlarının bugün tüketici güveninin düşmesiyle bir darbe daha aldığına işaret ederek, "Gerçek şu ki Alman ekonomisi şu anda konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında olmanın ne demek olduğunu zor yoldan öğreniyor. Ekonomi durgunluk içinde sıkışmış durumda." yorumunu yaptı.


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