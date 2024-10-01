Alman kimya devi 14,7 milyar euroya satılıyor

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Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Covestro ile ADNOC International ve iştiraki ADNOC International Germany Holding de dahil olmak üzere ADNOC grubu şirketleri yatırım anlaşması imzaladı.

Buna göre, ADNOC International ve iştiraki ADNOC International Germany Holding, Covestro'nun tedavüldeki hisselerinin satın alımı için tüm hissedarlarına gönüllü halka açık devralma işlemi başlatacak.

BAE'li şirket, Covestro hissedarlarına hisse başına 62 avro fiyat teklif edecek. ADNOC'a göre, bu bedel 14,7 milyar avro işletme değerine karşılık geliyor.

Devralma işlemi BAE'li şirketin en az yüzde 50 artı bir hisse alması koşuluna bağlı olacak.

Öte yandan, anlaşmanın bir parçası olarak ADNOC International, Covestro'nun sermaye artırımından 1,17 milyar avro değerinde yeni hisse satın alarak ek finansman sağlamayı taahhüt ettiği bir yatırım anlaşması da imzaladı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Covestro Üst Yöneticisi (CEO) Markus Steilemann, ADNOC International'ın desteğiyle son derece cazip sektörlerde sürdürülebilir büyüme için daha güçlü bir temele sahip olacaklarını ve yeşil dönüşüme daha büyük bir katkıda bulunabileceklerini belirtti.

ADNOC Genel Müdürü ve Grup CEO'su Sultan Ahmed el-Cebir de Covestro ile ortaklığın, ADNOC'un devam eden akıllı büyüme ve geleceğe hazırlanma stratejisiyle ilk 5 küresel kimya şirketi olma vizyonuna uyumlu olduğunu kaydetti.