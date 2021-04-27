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Alman hükümeti büyüme öngörüsünü yükseltti

27.04.2021 - 13:52 | Son Güncelleme :
Alman hükümeti büyüme öngörüsünü yükseltti | Ekonomi Haberleri

Alman hükümeti büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkarırken; 2022 için yüzde 3.6 ekonomik büyüme öngörüsü açıkladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkardı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yaptığı açıklamada COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hane harcamalarının toparlanmayı desteklemesini beklediklerini belirtti.

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Reuters'in haberine göre; Altmaier, hükümetin 2022'de yüzde 3.6 ekonomik büyüme beklediğini ekleyerek, "Ekonomi en geç 2022'de salgın öncesi seviyelere ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.


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