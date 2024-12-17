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Alibaba'dan 1,3 milyar dolar zararla satış

Güncelleme Tarihi:

#Alibaba#Çin#Big Para
Alibabadan 1,3 milyar dolar zararla satış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 14:01

Çinli Alibaba, mağaza kolunu 1,3 milyar dolar zararla satacağını duyurdu.

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Çin'in internet perakende devi Alibaba  mağaza zinciri Intime'ı 1,3 milyar dolar zararla satmayı kabul ettiğini duyurdu.

Alibaba, Hong Kong Borsası'na yaptığı açıklamada, Intime'ın Youngor Group ve Intime'ın yönetim ekibi üyelerinden oluşan bir alıcı konsorsiyumuna satılacağını bildirdi.

Dosyada, Alibaba'nın satış sonucunda yaklaşık 9,3 milyar yuan (1,3 milyar dolar) zarar etmesinin beklendiği belirtildi.

Alibaba, Çin'in geniş e-ticaret sektöründe lider bir oyuncu ancak Hangzhou merkezli firma, rakiplerinin büyümesi ve tüketicilerin maliyetleri düşürme arayışına girmesiyle son yıllarda daha sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı.

Şirket, bunun sonucunda, kısmen de olsa gereksiz varlıklardan kurtularak verimliliği artırmaya çalıştı.

Girişimci Jack Ma tarafından 1999 yılında kurulan Alibaba, geçen yıl tarihindeki en büyük yeniden yapılanmayı başlatarak grubu altı ayrı şirkete böldü.

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Geçtiğimiz ay, son çeyrekte yıllık bazda yüzde beşlik ılımlı bir gelir artışı kaydedildi ve tahminlerin altında kaldı.

Alibaba'nın Finans Direktörü Toby Xu o dönem yaptığı açıklamada, "Stratejimize uygun olarak operasyonel verimliliği artırırken temel işlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz" demişti.

Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in perakende satış büyümesi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 3'e geriledi. Bu, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde talebin zayıf kalması nedeniyle tahminlerin altında kaldı.

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#Alibaba#Çin#Big Para

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