×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Alfa Romeo’nun en küçüğü Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#Alfa Romeo#Alfa Romeo Türkiye#Özgür Süslü
Alfa Romeo’nun en küçüğü Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 04:00

İTALYAN üretici Alfa Romeo, en küçük otomobili Junior’ın yüzde 100 elektrikli ve hibrit seçenekleri Junior Elettrica ve Junior Ibrida’nın Türkiye teslimatları başladı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Marka Direktörü Özgür Süslü, “Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle; otomobil pazarının yüzde 38’ini kapsıyorduk. Junior’ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52’e ulaşacak” dedi. Junior Elettrica, 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek 410 km menzil sunuyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kW’lık elektrikli motor ile birleştiren hafif hibrit sistem bulunuyor. Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 549 bin 900 TL’den, Junior Ibrida ise 1 milyon 649 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alfa Romeo#Alfa Romeo Türkiye#Özgür Süslü

BAKMADAN GEÇME!