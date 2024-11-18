Alfa Romeo’nun en küçüğü Türkiye’de

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Marka Direktörü Özgür Süslü, “Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle; otomobil pazarının yüzde 38’ini kapsıyorduk. Junior’ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52’e ulaşacak” dedi. Junior Elettrica, 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek 410 km menzil sunuyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kW’lık elektrikli motor ile birleştiren hafif hibrit sistem bulunuyor. Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 549 bin 900 TL’den, Junior Ibrida ise 1 milyon 649 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor.