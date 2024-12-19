Akkuyu’da Türk mühendis sayısı 350’yi aştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu gençlerin Türkiye’nin nükleer alt yapısı ve nükleer endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını ifade etti. Bayraktar “Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak” dedi.

EĞİTİM RUSYA’DA VERİLİYOR

Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya’ya öğrenci göndermeye devam ediyor. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, Isı Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi bölümlerde eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu NGS’de işe başladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış mühendislerin de oldukça önem taşıdığını belirterek, “Rusya’da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350’yi aştı” dedi.

Rusya’daki eğitimin ilk mezunlarından biri olan ve 6.5 yıldır Akkuyu NGS’de çalışan Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, “Rusya’da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Akkuyu nükleer santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışacağız. Ülkemizi nükleerde daha iyi daha ileri teknolojilere taşıyacağız” yorumunu yaptı.

Yaklaşık 7.5 yıl Rusya’da eğitim alan ve Akkuyu NGS’de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman da projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu NGS’nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirterek, “Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum” diye konuştu.