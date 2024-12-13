Akkuyu’da tarihi gün

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AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk olarak devreye alınması planlanan birinci reaktörün türbin şaftı döndürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu olayın Türkiye nükleer tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade ederek “İlk reaktörü 2025 yılında deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi türbin tesisi montajının tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi. Akkuyu NGS’de düzenlenen törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile santralde görev yapan çalışanlar katıldı.

Bayraktar, santralin inşaatında katedilen süreci anımsatarak Akkuyu’da tarihi bir gün yaşadıklarına dikkat çekti. “Bu bölgeye 2016’da ilk kez geldiğimde sahada hiçbir şey yoktu” diyen Bayraktar, “Bugün sahayı çok büyük bir heyecanla geziyorum. Her geldiğimde buradaki ilerlemeleri büyük iftiharla görüyorum” diye konuştu.

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Türkiye’nin 1950’lerden beri uluslararası nükleer camianın içinde olduğunu ve bu alanda birçok çalışma yaptığını söyleyen Bayraktar, “2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Sayın Putin’le birlikte ortaya koyduğu yüksek iradenin yansıması olan bir hükümetler arası anlaşmayla içinde bulunduğumuz santral projesinin ilk adımı atıldı” ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 10’U NÜKLEERDEN

Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine bağlı olarak elektrik talebinin artmaya devam ettiğini kaydederek “Türkiye olarak bu artan talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük, temiz bir şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik” dedi.

Türkiye’nin net sıfır karbonsuz bir ekonomiye dönmesi için de mutlaka nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Bayraktar, “2050 yılında Türkiye, Akkuyu’nun yanına Sinop’u ve Trakya’yı bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. 20 bin megavat hedefimize ulaştığımızda enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız.” diye konuştu.

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NİHAİ KARAR 2025’TE

Bayraktar, Birleşmiş Milletler Taraftar Konferansı’nda “2050’ye kadar nükleerde mevcut kurulu gücü 3 katına çıkarma” deklarasyonuna birçok gelişmiş batı ülkesi gibi Türkiye’nin de imza attığını anımsatarak “Dünya küresel ısınmayla mücadele edecekse nükleersiz bunu başarmak mümkün değil. Biz bu yola zaten bu anlayışla çıktık. Ve inşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, ilk üniteyi 2025 yılında artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılına kadar dört reaktörün tamamını da devreye almamız lazım” dedi. Bayraktar, 2025’te Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı da nihai kararı vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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ELEKTRİK FATURASI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 2.4’Ü



2002’de asgari ücretle geçinen bir vatandaşın, aldığı ücretin yüzde 20’si ile elektrik faturasını, yüzde 25’i ile de doğalgaz faturasını ödediğini ifade eden Bayraktar, “Yani asgari ücreti alır almaz yüzde 45’ini enerji faturasına ödüyordu. Bugün Aralık 2024 itibarıyla vatandaşımız asgari ücretin sadece 2.4’üyle elektrik faturasını ödüyor, 5.6’sıyla doğalgaz faturasını ödeyebiliyor” diye konuştu.