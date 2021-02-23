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Akkuyu NGS'nin yıl sonu hedefi açıklandı

23.02.2021 - 11:50
Akkuyu NGS'nin yıl sonu hedefi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin yüzde 16,25'i geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandı. Projede, ilk reaktörün devreye alınacağı 2023'te yüzde 56,25 ilerleme kaydedilmesi planlanıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 27,5'inin tamamlanması planlanırken, bu oranın ilk reaktörün devreye alınacağı 2023'te yüzde 56,25'e ulaşması hedefleniyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bu yıl için nükleer güç santralleri projeleriyle nükleer altyapının geliştirilmesi ve koordinasyonuna yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler belirlendi. Buna göre, nükleer güç santrallerine yönelik elektrikli teçhizat üreten firmalara küme geliştirme desteğiyle test ve sertifikasyon desteği verilmesi kapsamında Kümelenme Programı'na ilişkin yönetmelik taslağı tamamlanacak.

Nükleer güç santrallerine yönelik yerli firmaların tasarım, üretim ve test altyapısının güçlendirilmesi, sertifikasyon ve pazar geliştirme gibi faaliyetlerini kapsayan destek programları yayımlanacak.

PROJENİN İLERLEMESİ HIZLANDI

İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra izin, lisans ve onay gibi süreçlerin de hesaba katıldığı ilerleme yüzdesine göre, Akkuyu NGS'nin geçen yıl sonu itibarıyla tahmini olarak yüzde 16,25'i tamamlandı. Bu yıl ise projenin yüzde 27,5'inin bitirilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl için tahmini tamamlanma oranı yüzde 41,25 olarak belirlenirken, ilk reaktörün hizmete alınacağı 2023 yılında ise projede yüzde 56,25 ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'nin devreye alınmasıyla yılda 35 milyar kilovatsaatlik elektrik üretilecek ve bir baz yük santrali olarak Akkuyu, doğal gaz başta olmak üzere ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasında öncü rol oynayacak.

Bakanlığın 2020 yılına ilişkin performans programında projenin 2020 için ilerleme oranı yüzde 8, bu yıl için ise yüzde 16 olarak belirlenmişti.

Böylece, projede geçen yıl için hedeflenen ilerleme oranı 2 katına çıkarken, bu yıl için belirlenen oran da yüzde 16'dan yüzde 27,5'e yükseltildi.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye alınması planlanıyor.


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