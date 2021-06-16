Akbank'ın tahvil ihracında talep toplama tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Akbank'ın 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracında talep toplama tamamlanırken; ihraç büyüklüğü 500 milyon dolar olarak belirlendi.

Akbank'ın dolar cinsi 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracında talep toplama tamamlandı ve ihraç tutarı 500 milyon dolar olarak belirlendi. Akbank'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre 2026 yılında erken itfa opsiyonu bulunan tahvilin kupon oranı yüzde 6.8 olarak belirlendi.

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