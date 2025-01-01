‘Akaryakıtta 12 milyar liralık vergiden vazgeçildi’

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FİŞ ALMAYANIN CEZASI ARTTI

2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasayla kayıt dışılıkla mücadele için yeni cezalar getirilmiş; ayrıca usülsüzlük cezaları da artırılmıştı. Bu cezalar da 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre:

* Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler dahil olmak üzere fatura, satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi gibi belgeleri düzenlemeyenler için ilk tespitte kesilecek ceza tutarı 10 bin liradan 14 bin liraya çıkarıldı. 2’nci tespitte kesilecek ceza 28 bin liraya, 3’üncüde 43 bin liraya, 4’üncüde 57 bin liraya, 5’incide 70 bin liraya ve 6’ncı ve sonraki tespitler için de 140 bin liraya yükseltildi.

* Elden kira ödeyenlerin cezası da 5 bin liradan 7 bin liraya yükseldi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılıyor.

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AKARYAKITA ÖTV ARTIŞI YÜZDE 6

Resmi Gazete’de dün çıkan kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon oranlarına göre artış yapılsaydı yüzde 8 civarında artacağı tahmin ediliyordu. ÖTV artışı pompa fiyatlarına benzinde 82 kuruş, motorinde 77 kuruş ve otogazda da 35 kuruşluk artış olarak yansıdı.

‘ENFLASYONA KATKI VERECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak” dedi. “Cumhurbaşkanı Kararı’yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halkının kullanacağı doğalgaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğalgaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık” diyen Şimşek, “Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7.12 olduğuna işaret etti.



Şimşek, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Aralıkta gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz.”