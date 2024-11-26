AK Parti’den yeni torba kanunu... GSS borçları siliniyor

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Sağlıkta katılım paylarının artırıldığı teklifle, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 2 liradan 20 liraya çıkarılıyor. Yine aile hekimleri, mesai saatleri dışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ücret karşılığında gerçekleştirebilecek. Teklifte özetle şunlar yer aldı:

KİŞİSEL VERİLER İŞLENEBİLECEK

- 2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan engelliler için emeklilik işlemleri çalışma gücü kaybına göre belirlenecek.

- Sağlık hizmeti almak üzere, kamu veya özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği mensuplarına müracaat edenlerin, sağlık hizmetinin gereği olarak vermek zorunda oldukları veya kendilerine verilen hizmete ilişkin kişisel verileri işlenebilecek. Toplanan ve işlenen kişisel verilere, ilgili kişilerin kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimlerini sağlayacak bir sistem kurulacak. Kurulan sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili standartlar Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ilkelere uygun olarak bakanlıkça belirlenecek. Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi görevli tarafından ne amaçla kullanıldığının denetlenmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi oluşturulacak.

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- Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler, istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

YURTDIŞI İLAÇLARA DÜZENLEME

- Esnaf Ahilik Sandığı’nın 31 Aralık 2024 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2028’e ertelenecek.

- Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gerekli görülen, yurtiçinden sağlanması mümkün olmayan beşeri tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurtdışından temin edilerek hastalara ulaştırılacak.

AİLE HEKİMLERİ HACAMAT YAPABİLECEK

- Aile hekimleri, mesai saatleri dışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ücret karşılığında gerçekleştirebilecek.

- Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydı ile bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

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KATILIM PAYI 20 LİRAYA ÇIKARILDI

- Muayene katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarıldı.

- Özel sektör işverenlerinde uygulanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. İmalat sanayinde ise söz konusu oran 5 olarak korunacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek.

ENGELLİLERE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

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2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNİYOR

- 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. Böylelikle, 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor.

- İş sağlığı raporları, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra ÇASMER’lerden de alınabilecek.