AJet'e ilk uluslararası ödül

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Yolcu deneyimini ön plana alan APEX, dünya çapında bir milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucunda AJet'i, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" kategorisinde ödüllendirdi. AJet bulunduğu kategoride ödül alan tek Türk markası olarak başarısını taçlandırdı.



AJET’İN HİZMET KALİTESİ ULUSLARARASI ALANDA TESCİLLENDİ

Dünyanın saygın havacılık organizasyonlarından biri olan APEX, yolcu deneyimleriyle ilgili çeşitli kategorilerde ödül veriyor.

AJet, APEX yolcu değerlendirmesinde onlarca uluslararası hava yolu şirketi arasında, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikası ile kendi kategorisinde ödül olan tek Türk markası oldu. AJet, bir milyon yolcunun katıldığı değerlendirme sonucu ‘’Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu’’ kategorisinde ödüle değer görüldü.

AJet adıyla ilk uçuşunu 31 Mart’ta yapan Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, kuruluşunun üzerinden yedi aylık süre geçmesine rağmen ilk uluslararası ödülünü almış oldu.

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“ERİŞİLEBİLİR YOLCULUKTA AKLA İLK GELEN MARKAYIZ”

Ödül, ABD’deki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle APEX/IFSA CEO’su Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz’e takdim edildi.

AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ödülle ilgili değerlendirmede bulundu. Fatih Cığal, ‘’AJet olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülmüş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu başarıyı inşa etmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Misafirlerimizin erişilebilir fiyatlarla güvenli yolculuk denince akıllarına gelen ilk marka olmak ve tercihlerini bizden yana kullanmalarını sağlamak için adımlar atmayı sürdüreceğiz’’ dedi.