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Airbus'ın tahmin açıklaması sonrası şirketin hisseleri düşüşte

25.06.2024 - 11:17 | Son Güncelleme :
Airbus'ın tahmin açıklaması sonrası şirketin hisseleri düşüşte | Ekonomi Haberleri

Airbus’ın hisseleri, şirketin uçak teslimatları ve kazançlar da dahil olmak üzere 2024 hedeflerini düşürdüğünü açıklamasının ardından Salı günü yüzde 9 düştü .

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Havacılık devi Airbus, yıl sonu kazanç tahminin 25 Nisan’da açıkladığı 6,5 ila 7 milyar euroluk önceki tahminden 5,5 milyar euro (5,9 milyar dolar) civarına çektiklerini açıkladı. 

CNBC'deki habere göre şirket, daha önce de 800 olan yıllık uçak teslimatı tahminini ise 770 adete çekti. Airbus ayrıca A320 uçağının üretimini artırmaya yönelik hedef zaman çizelgesini de erteledi.

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Şirketin Avrupa’da listelenen hisseleri Londra borsasında yüzde 9,17 oranında değer kaybetti.

Şirket, tahminlerdeki güncellemenin kısmen Airbus’ın ticari uçak işindeki tedarik zinciri sorunlarıyla bağlantılı olduğunu söyleyerek "Airbus, esas olarak motorlar, havacılık yapıları ve kabin ekipmanlarında kalıcı spesifik tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıyadır" dedi. 

Airbus, uzay sistemleri bölümünde de ek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şirket, işletmedeki ticari ve teknik zorlukların farkına varıldığını ve bu nedenle 2024′ün ilk yarısında yaklaşık 0,9 milyar avro tutarında masraf kaydedildiğini söyledi.  

Bu yılın başlarında Airbus’ın ilk çeyrek faaliyet karı beklenenden daha zayıf gelmiş ve CFO Thomas Toepfer o dönemde şirket kazançlarının pek güçlü olmadığını söylemişti.


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