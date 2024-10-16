Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

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Havacılık devi Airbus'a bir kaynak, şirketin sıkıntıdaki uydu yapım bölümünde 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

APF'nin haberine göre yönetim ve sendikalar arasındaki görüşmelere yakın olan kaynak, havacılık devinin Çarşamba sabahı işçi temsilcilerini bilgilendirmeye başladığını söyledi.

İşten çıkarmalar şirketin savunma ve uzay bölümünün tamamını vuracak.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, işten çıkarmaların ayrıntılarının henüz bilinmediğini söyledi.

35 bin kişiyi istihdam eden bölüm, geçen yıl Airbus'ın 65,4 milyar euroluk cirosunun yaklaşık 2 milyar eurosunu (2,2 milyar dolar) oluşturdu.

Airbus'ın yılın ilk yarısındaki net kârı, uzay iş kolundaki 989 milyon euroluk değer kaybının etkisiyle yüzde 46 düşerek 825 milyon euroya geriledi.

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Airbus CEO'su Guillaume Faury, Temmuz ayında sonuçları açıkladığında, "Yarı yıllık mali performans esas olarak uzay işimizdeki önemli giderleri yansıtıyor" demişti.

Şirket, aynı bölümde 2023 yılında 600 milyon euroluk bir yatırım daha yapmıştı.

Avrupa merkezli şirket, telekomünikasyon uyduları alanında dünya lideri konumunda ancak sektördeki diğer oyuncuları da etkileyen talep düşüşüyle ​​karşı karşıya.

Fransız Thales de bu yılın başlarında uzay bölümündeki yaklaşık bin 300 pozisyonu yeniden düzenledi.

Telekomünikasyon ve navigasyon uydularının hepsi sipariş üzerine üretiliyor. Bu yüzden Airbus'un uzay bölümü, SpaceX ve onun düşük yörüngeli uydularından oluşan Starlink takımyıldızından gelen daha büyük rekabetle karşı karşıya.