Afrika ile ticarette ikinci aşama | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirilmesi ve ticaret hacminin genişletilmesiyle ilgili çalışmalarında ikinci aşamaya geçildiği belirtildi. 35 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 80 milyar dolarlık projelerin daha da artacağı dile getirildi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, TBMM’de son 10 yıl içerisinde Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerde gelinen nokta konusunda brifing verdi. Bu coğrafyadaki ülkelerde yapılan yeni anlaşmaların yararını anlatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şunları aktardı:

“Afrika ile ilişkilerimiz kalkınmadan güvenliğe, savunmadan enerjiye geniş bir yelpazede ilerliyor. Kıtanın dört bir yanındaki diplomatik temsil ağımızda Afrika halklarının kalkınma ve refah arayışlarında yanlarında yer alıyoruz. Bissau Büyükelçiliğimiz de faaliyete geçti ve böylece Afrika’daki büyükelçilik sayımız bugün 44’e çıktı.

80 MİLYAR DOLAR PROJE

Temsilcilik ağımız siyasi, kültürel, insani bağlarımızı pekiştirdiği gibi ikili ticaretimizin artmasına da katkıda bulunuyor. Afrika ile ticaret hacmimizin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolara yükselmesi bunun bir göstergesi. Üstlendiğimiz projelerin 80 milyar dolara, yatırımlarımızın 6 milyar dolara ulaşması Afrika’da kazan kazan anlayışıyla rekabetçi bir konumda yer almamızı sağlıyor.

GÜNEYE İNİYORUZ

Afrika kıtasının ortak iradesini temsil eden Afrika Birliği’yle stratejik ortaklık ilişkisine sahibiz. 2021 Aralık ayında Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 3’üncüsünü İstanbul’da düzenledik. 16 devlet ve hükümet başkanı ve 15’i Dışişleri Bakanı olmak üzere 100 bakanın katıldığı bu zirvede alınan kararların da takipçisiyiz. Afrika’nın güneyinde, zengin doğal kaynakları, bölgesinde turizm ve lojistik merkezi olma potansiyeliyle dikkat çeken Namibya’yla ilişkilerimiz de hızla güçleniyor. Bu çerçevede ticari ilişkilerimizin de geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. İlk Karma Ekonomik Komisyonu toplantımızı 2019 yılında gerçekleştirdik.”

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