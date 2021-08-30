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Afetlerin sigortaya bilançosu netleşti

30.08.2021 - 09:30
Afetlerin sigortaya bilançosu netleşti | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği, orman yangınları nedeniyle oluşan toplam sigortalı hasarın 61.5 milyon lira, Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu, Sinop’taki sel baskınında ise toplam hasarın 83 milyon lira olduğunu açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas’ta yangınlarla; Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise sellerle oluşan hasarlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, orman yangınlarında toplam hasar tutarının 61.5 milyon lira, sel baskınında ise hasar tutarının 83 milyon lira olduğuna değinildi.

TSB, Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde, yangın ve kasko poliçeleriyle sektörün sağladığı toplam teminat tutarının 100 milyar lira olduğunu; yangınlar sebebiyle tüm bölgelerden bin 852 hasar ihbarı alındığını belirterek, “3 milyon 700 bin liralık hasar ödendi ve toplam hasar tutarı da 61 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Hasar ihbarlarının 706’sı Bodrum’dan, 524’ü Manavgat’tan, 377’si Marmaris’ten ve 245’i Milas’tan yapıldı” denildi.

KASKO HASARI AĞIRLIKLI

Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’taki sel baskınlarında ise sigorta şirketlerine 687 hasar ihbarı geldiğini ve bu ihbarların kasko, konut, işyeri, yangın hasarlarından oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi

“Toplam hasar tutarı yaklaşık olarak 83 milyon TL olarak belirlenirken, 14 milyon TL ödeme yapıldı. Hasar ihbarlarının 124’ü Artvin’den, 46’sı Rize’den, 40’ı Bartın’dan, 277’si Kastamonu’dan ve 200’ü Sinop’tan yapıldı. İhbarların Artvin ve Rize’de ağırlıklı olarak kasko ve işyeri poliçelerinde; Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise kasko ve yangın poliçelerine yönelik olduğu görüldü.

SİGORTALI KAYIP YÜZDE 10

TSB açıklamasında, son dönemde dünyanın birçok yerinde felaketler yaşandığını da ifade ederek, şu görüşlere yer verildi: “Uluslararası raporlara göre, 2021 yılının ilk altı ayında dünya genelinde meydana gelen 163 doğal afette ekonomik kayıplar yaklaşık 93 milyar dolara; bunun içinde sigortalı hasarların da büyük bir kısmı gelişmiş ve sigortalılık oranlarının yüksek olduğu ülke kaynaklı olmak üzere yaklaşık 42 milyar dolara ulaştı. Buradan da anlaşılacağı üzere sigortalı hasar oranları toplam hasarın yüzde 50’sine yaklaşmakta ve bu oran da her geçen gün artmakta. Ülkemizde ise yaşanan doğal felaket kaynaklı ekonomik kayıpların henüz yüzde 10’lar civarındaki kısmı, sigortalı kayıplardan oluşuyor.”


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