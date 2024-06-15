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Adobe hisseleri son 4 yılın en büyük yükselişini kaydetti

15.06.2024 - 10:56 | Son Güncelleme :
Adobe hisseleri son 4 yılın en büyük yükselişini kaydetti | Ekonomi Haberleri

ABD'li yazılım devi Adobe'nin hisseleri Cuma günü Mart 2020'den bu yana en keskin yükselişini kaydetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uzmanların tahminlerini aşan kazanç ve gelir açıklamasının ardından yazılım devi Adobe hisseleri Cuma günü yüzde 15 artış göstererek Mart 2020′den bu yana en büyük kazancını kaydetti. CNBC haberine göre şirketin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 5,31 milyar dolara yükseldi ve analistlerin 5,29 milyar dolarlık tahminlerini aştı.

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CEO Shantanu Narayen, Adobe’nin rekor gelirini Creative Cloud, Document Cloud ve Experience Cloud uygulamalarına olan talebe ve yapay zekadaki ilerlemelerine bağladı.

Narayen Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında , “Yapay zeka ve yenilikçi ürün sunumuna yönelik son derece farklı yaklaşımımız, genişleyen bir müşteri kitlesini çekiyor ve mevcut kullanıcılara daha fazla değer sağlıyor” dedi.


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