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‘Adil ticaretin yolu daha çok dijitalleşme’

27.05.2022 - 09:31
‘Adil ticaretin yolu daha çok dijitalleşme’ | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, İsviçre’nin Davos kasabasında 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’na katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; zirve kapsamında ‘Endüstrilerde Dijital Değeri Ortaya Çıkarmak’ ve ‘İnsan Odaklı Ticaret’ panellerinde konuşmalar yapan Alper, küresel ölçekte daha adil bir ticaret düzeninin sağlanması üzerine mesajlar verdi. Dünyada sürdürülebilirlik konusunda izlenen yol haritasının, adil ticaret için de bir reçete olabileceğinin altını çizen Cenk Alper, COVID-19 salgınının kimseyi geride bırakmamanın önemini herkese bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuya tek bir kurumun ya da organizasyonun çözüm bulmasının mümkün olmadığını belirten Cenk Alper, “Kurumların etki gücünü artırmak için ekosistem yönetimi her geçen gün önem kazanıyor. Amaç odaklılığı, bayilere, tedarikçilere, iş ortaklarına da taşıyan çok paydaşlı bir yaklaşım adil ticaretin olmazsa olmazı. Bu kapsamda devreye aldığımız tüm ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) uygulamalarını, tedarikçilerinin de aynı şekilde sahiplenmesini talep ediyoruz. Burada dijitalleşme çok önemli bir tamamlayıcı, hızlandırıcı. Bütün tedarik zincirlerini dijitalleştirip, şeffaf data transferini sağlamak adil ticarete giden yolda çok önemli bir unsur” şeklinde konuştu.

‘ODAK NOKTA KÂRLILIK OLMAMALI’

Dijital platformların ve dijital pazar yerlerinin adil ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Pazar yerleri sayesinde yerel üreticiler tüm dünyadaki müşterilerine ulaşma imkânı elde ediyor, bu da adil ticaretin önemli bir unsuru. Artık dünyada inovasyon ve fikir son derece önemli. Doğru bir fikrin finansman bulabilmesi artık eski dönemlere göre çok daha kolay. Özgür ve adil ticareti bu şekilde de destekleyebiliriz” dedi. Şirketlerin kârlılığa değil, amaca odaklanması gerektiğini vurgulayan Alper, “Dijitalleşmeyi, sadece kârı maksimize etmek için kullanmak organizasyonların yapabileceği en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bugün dünyada çok net bir gerçek var. Başarı kriteri kârdan uzaklaşıp, paydaşlarınıza yarattığınız değerle ölçülüyor. Bizim topluma, çevreye ve yönetişime karşı sorumluluklarımız var” ifadelerini kullandı.


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