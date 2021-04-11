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Accor hedefine The Stay’i aldı

11.04.2021 - 14:17
Accor hedefine The Stay’i aldı | Ekonomi Haberleri

Dünyada 5 bin 500, Türkiye’de 60’ın üzerinde oteli bulunan Accor otelleri radarına şimdi de Türk markası The Stay’i aldı.

Hürriyet gazetesinen Burak Coşan'ın haberine göre; bir süredir Türkiye’de bulunan Accor Otelleri Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin’in Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu The Stay’i konsepti ile yurtdışına taşımak istediği öğrenildi.

Yiğit Sezgin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Stay markası gözümüzün üstünde olduğu bir marka. İşletmeyi takip etmeye devam ediyoruz. Sahipleri de benim arkadaşım. Life style dendiğinde Türkiye’deki en iyi marka Stay.. Ancak şu anda masadayız gibi bir durum yok. Fırsatları değerlendiriyoruz” diye konuştu.

HOŞ VE KEYİFLİ

The Stay Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım ise “Accor Grubu’nun bir Türk markasıyla ilgilenmesi bizi mutlu etti. Dünyanın en büyük otel gruplarından birinin The Stay markasını hedefe koyması hoş ve keyiflendiren bir şey. Biz de Türkiye’deki projelerimizi tamamlarken, yurtdışına da açılmayı hedefliyorduk. Sonrasında böyle bir durum oluştu” dedi.

‘HAYIRLISI DİYORUZ’

İlk görüşmeyi yaptıklarını belirten Yıldırım şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde temasa devam edeceğiz. Bir Türk markası olarak dünyaının her yerine bu markamızı taşımak istiyoruz. The Stay olarak bu grupla birlikte farklı hedeflere ulaşabiliriz. İşbirliği gelişirse Londra, Miami, Roma, Los Angeles, New York gibi yerlerde olmayı amaçlıyoruz. Markayı satmak gibi bir durum yok. Onlar bizim de işin içinde olmamızı istiyor, işi patronlarıyla devam ettirmek istiyorlar. Onların talip oldukları şe The Stay’ın tarzı. Bu da bizi keyiflendiriyor, çok hoş bir şey. Bundan sonrası için olur ya da olmaz bilemeyiz ‘hayırlısı’ diyoruz.

THE STAY MARKASI İLE 4 OTEL

Accor grubunun dünyada 110 destinasyonda 5 bin 100’den fazla otel, resort ve rezidansı bulunuyor. The Stay markası da Türkiye’de 4 oteli hizmet veriyor. Bu oteller İstanbul’da Bebek, Ortaköy, Nişantaşı’nda ve İzmir’de Alaçatı’da.


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