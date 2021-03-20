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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

20.03.2021 - 10:32
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 9 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 -19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 9 artarak 318’e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 346 azaldı.

Perşembe gününü 63,28 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,55 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 61,46 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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