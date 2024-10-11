ABD'nin en büyük bankasının kazancı beklentileri aştı

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JPMorgan Chase'in kazancı hisse başına 4,37 dolar ile beklenen 4,01 dolarlık kazanç miktarını aştı. Ayrıca banka 43,32 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gelir elde etti.

CNBC haberine göre en büyük Amerikan bankası, Fed’in 2022′de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında büyüdü.

Şimdi Fed’in faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte , JPMorgan’ın bu değişime nasıl yön vereceği konusunda soru işaretleri var. Geçtiğimiz ay JPMorgan, 2025 net faiz geliri ve giderlerine ilişkin beklentilerini geri çekmişti.

JPMorgan hisseleri bu yıl %25 artış göstererek KBW Bank Endeksi’nin %20′lik artışını geride bıraktı.

Diğer ABD bankaları Wells Fargo'nun cuma günü ilerleyen saatlerde sonuçlarını açıklanması planlanırken, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley raporlarını gelecek hafta yayınlayacak.