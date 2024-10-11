×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

ABD'nin en büyük bankasının kazancı beklentileri aştı

Güncelleme Tarihi:

#Jpmorgan Chase#Banka#ABD
ABDnin en büyük bankasının kazancı beklentileri aştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 14:19

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı.

Haberin Devamı

JPMorgan Chase'in kazancı hisse başına 4,37 dolar ile beklenen 4,01 dolarlık kazanç miktarını aştı. Ayrıca banka 43,32 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gelir elde etti.

CNBC haberine göre en büyük Amerikan bankası, Fed’in 2022′de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında büyüdü.

Şimdi Fed’in faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte , JPMorgan’ın bu değişime nasıl yön vereceği konusunda soru işaretleri var. Geçtiğimiz ay JPMorgan, 2025 net faiz geliri ve giderlerine ilişkin beklentilerini geri çekmişti.

JPMorgan hisseleri bu yıl %25 artış göstererek KBW Bank Endeksi’nin %20′lik artışını geride bıraktı.

Diğer ABD bankaları Wells Fargo'nun cuma günü ilerleyen saatlerde sonuçlarını açıklanması planlanırken, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley raporlarını gelecek hafta yayınlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jpmorgan Chase#Banka#ABD

BAKMADAN GEÇME!