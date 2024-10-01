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ABD'nin en büyük 14 limanında grev başladı

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#Liman#ABD#Grev
ABDnin en büyük 14 limanında grev başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:34

İşçilerin sözleşmelerinin sona erdiği 14 büyük ABD limanında iş bırakma eylemi başladı.

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ABD'deki 14 büyük limanda çalışan liman işçileri, son dakika görüşmelerinden yeni bir iş sözleşmesi çıkmamasının ardından Salı günü erken saatlerde iş bırakma eylemi başlattı. AFP haberine göre bu iş bırakma eyleminin, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dünyanın en büyük ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Etkilenen tesislerden biri olan Virginia Limanı'ndaki grevin "1 Ekim Salı günü saat 00:01'de başladığı" belirtilirken, Uluslararası Liman İşçileri Derneği (ILA) ile Amerika Birleşik Devletleri Denizcilik İttifakı (USMX) nakliye grubu arasındaki görüşmelerin "çıkmaza girdiği" ifade edildi.

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#Liman#ABD#Grev

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