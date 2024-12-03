ABD'nin Çin'e kısıtlamalarının ardından Hollandalı Çip üreticisi ASML'den ilk açıklama

Haberin Devamı

ABD ve Batılı müttefikleri, teknolojinin askeri amaçlarla kullanılmasını engellemeye çalışırken, Washington Pazartesi günü aralarında Çinli önde gelen çip firmalarının da bulunduğu 140 şirkete yönelik yeni kısıtlamalar açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin müttefikleriyle birlikte ABD'nin dünya lideri teknolojilerini ve bilgi birikimini proaktif bir şekilde korumak için çalışacağını söyledi.

Hollandalı çip üreticisi ASML ise üst düzey DUV çip üretim makinelerinin ihracatının da ABD kısıtlamalarından etkileneceğini ancak şirketin kârında bir etki görmediğini söyledi.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "2024 yılında işimiz üzerinde doğrudan önemli bir etki beklemiyoruz" dedi.

ASML, "2025 yılı için, etkinin 2024 yılı 3. çeyrek kazançlarımızda bildirilen sınırlar içinde kalmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Haberin Devamı

Şirket, gelecek yıl toplam net satışlarının 30 ila 35 milyar euro (32-37 milyar dolar) arasında olmasını öngörürken, bunun yaklaşık beşte birini Çin'den gelen satışlar oluşturuyor.

ASML, uzun vadede yeni kısıtlamaların sektörün genel sağlığına ilişkin öngörülerini etkilemediğini söyledi.

ASML, "Bu nedenle yıllık toplam net satışların yaklaşık 44 milyar ila 60 milyar avro arasında olabileceği yönündeki potansiyel 2030 senaryolarını da teyit ediyoruz" dedi.

Yatırımcılar bu haberden memnun görünüyor. ASML hissesi Salı günü yüzde 1,5 yükselişle açılış yaptı ve Hollanda AEX piyasasında en çok kazandıran hisse oldu. AEX piyasası, işlem başlangıcında genel olarak yüzde 0,4 yükseldi.