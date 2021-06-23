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ABD'nin cari açığı beklentilerin altında gerçekleşti

23.06.2021 - 17:17
ABD'nin cari açığı beklentilerin altında gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, Ocak-Mart 2021'de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8 genişleyerek 195,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 206,8 milyar dolar olması yönündeydi.

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ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi de 188,5 milyar dolardan 175,1 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi.


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