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ABD'nin büyüme rakamları açıklandı

27.05.2021 - 16:01 | Son Güncelleme :
ABD'nin büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü. Revizyona gidilmeyen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 büyümesi yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,4 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisinde revizyona gidilmezken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,5 büyümesi yönündeydi.

Ülke ekonomisi, 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyürken, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 küçülmüştü.

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Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri, ilk çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları ve ihracattaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e yükseltildi.


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