ABD'nin bütçe açığı 1,8 trilyon dolar oldu

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ABD Hazine Bakanlığı, 30 Eylül'de sona eren yıl için bütçe açığının 138 milyar dolar arttığını ve 1,8 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Ülkenin borcu, Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde seçmenler için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Hazine Bakanlığı'na göre bu yıl, 2021 ve 2020'nin ardından ABD'de üçüncü en yüksek açık yaşandı.

APF'nin haberine göre 2020 bütçe yılında, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olmak için yapılan harcamaların artmasıyla açık rekor kırarak 3,1 trilyon dolara ulaştı.

Hazine, son mali yılda, büyük ölçüde daha yüksek faiz oranları nedeniyle kamu borcuna yönelik faiz harcamalarında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış olduğunu kaydetti. Bu harcamalar ise 1 trilyon doları aştı.

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Ancak bakanlık, genel açığın genişlemesinin bir kısmının, geçen yıl Başkan Joe Biden'ın öğrenci kredisi affı programının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesiyle oluşan 330 milyar dolarlık açıktan kaynaklandığını da ekledi.

Son mali yılda Sosyal Güvenlik harcamalarında ve savunma harcamalarında da artış görüldü.

Hazine ve Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), gelirlerin 2023 mali yılına göre arttığını ancak GSYİH'ye oranı olarak tarihi ortalamaların altında kaldığını söyledi.

GSYH'ye oran olarak açık, 2023 mali yılında yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e yükseldi.

KAMUDAKİ BORÇLANMA DA ARTTI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son bütçe rakamlarını açıklarken, ABD ekonomisinin 2024'te dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

OMB Direktörü Shalanda Young, Biden yönetiminin mali sorumluluk taahhüdünü sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Her iki kurum da, son mali yılda kamudan alınan toplam federal borçlanmanın 2,0 trilyon dolar artarak 28,2 trilyon dolara çıktığını kaydetti.

Borçlanmadaki artışın içinde açığı finanse edecek fonlar da yer aldı.

Kamudan borçlanma GSYH'ye oran olarak yüzde 96'dan yüzde 98'e çıktı.