ABD'nin borçlanması azalacak

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ABD Hazine Bakanlığı, yılın birinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 9 milyar dolar azalışla 815 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın ocak-mart ile nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 815 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ekimde duyurulan tahminden 9 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2025'in ikinci çeyreğinde de 123 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin geçen yılın ekim-aralık döneminde 620 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 722 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Bakanlık, ekimde paylaştığı tahminde, Hazinenin 2024'ün son çeyreğinde 546 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.