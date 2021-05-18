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ABD'li perakende devlerinin satışları yükseldi

18.05.2021 - 17:38
ABD'li perakende devlerinin satışları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Walmart, Macy's ve Home Depot'un satışları yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Walmart'ın geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 138,3 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden  Walmart, Macy's ve Home Depot, ilk çeyrek bilançolarını açıkladı. Bilançosunda 30 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemi, ilk çeyrek olarak kabul eden Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 138,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Walmart'ın e-ticaret satışları yüzde 37 artarak yavaşlama kaydetti. Walmart'ın net karı ise ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 32 azalarak 2,7 milyar dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, finansal sonuçlara ilişkin, "Güçlü bir çeyrek oldu." değerlendirmesinde bulundu. Yılbaşından olduğundan daha iyimser olduklarına işaret eden McMillon, "ABD'de müşteriler açıkça dışarı çıkıp alışveriş yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

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McMillion, ABD'de hayata geçen ekonomik destek paketinin etkili olduğunu belirterek, 2021 boyunca talebin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

HÜKÜMETİN DESTEK PROGRAMI VE AŞI UYGULAMASI OLUMLU ETKİLEDİ

ABD'li mağaza zinciri Macy's de ilk çeyrekte satışlarının arttığını duyurdu. Buna göre, bilançosunda 1 Mayıs'ta sona eren 3 aylık dönemi, ilk çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, söz konusu dönemde 4,71 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,02 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyar dolar zarar eden Macy's, bu yılın aynı döneminde 103 milyon dolar net kar açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Macy's Üst Yöneticisi Jeff Gennette, ilk çeyrekte satış beklentilerini aştıklarını bildirdi.

Gennette, "Bu sonuçlar, dijital platformlarımızdaki yatırımlar da dahil olmak üzere stratejimizin hızlandırılmış uygulamasıyla birlikte hükümetin destek programı ve genişleyen aşı uygulamasının olumlu etkilerinden kaynaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

HOME DEPOT'UN SATIŞLARI DA YÜZDE 32'NİN ÜZERİNDE ARTTI

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un ise ilk çeyrek geliri yüzde 32,7 artışla 37,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilen net karı da bu dönemde 4,1 milyar dolara çıktı.

Home Depot Üst Yöneticisi Craig Menear, ilk çeyrek finansal sonuçlarında ev geliştirme projelerine yönelik talebin etkili olduğunu ifade etti.


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