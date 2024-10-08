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ABD'li finans devi not düşürdü, Amazon hisseleri yüzde 3 değer kaybetti

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#Wells Fargo#Amazon#Hisse
ABDli finans devi not düşürdü, Amazon hisseleri yüzde 3 değer kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:35

ABD'li banka Wells Fargo, Amazon'un hisse senedi notunu düşürmesi ile perakende devi hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

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Amazon hisseleri ABD'li finans devi Wells Fargo analistlerinin şirketin bulut hizmetleri pazarındaki gücünün kâr marjlarına yönelik diğer engelleri aşmaya yetmeyeceğini belirterek şirketin hisse senedi notunu düşürmesiyle Wall Street'te günü %3 düşüşle kapandı.

Bloomberg'e göre Wells Fargo analisti Ken Gawrelski, hisse senedinin notunu aşırı ağırlıktan eşit ağırlıka düşürdü ve Amazon'un hisse senedi için hedef fiyatı 225 dolardan 183 dolara geriledi.

Pazartesi günü yayınladığı notta, Gawrelski, "AMZN istikrarlı bir şekilde pozitif revizyon hikayesi gösterdi, ancak faktörlerin yakın vadede revizyonlara baskı yapacağına inanıyoruz" diye yazdı.

Amazon'un karşı karşıya olduğu zorluklar arasında reklam işinin faaliyet gelirine katkısının azalması, uydu geniş bant projesiyle bağlantılı yüksek maliyetler ve perakende devi Walmart ile artan rekabetyer alıyor.

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Gawrelski, bu olumsuzlukları göz önünde bulundurarak, Amazon'un bir marj genişleme hikayesi yazmaya devam ettiğini, ancak bunun muhtemelen piyasanın beklediğinden daha ılımlı bir marj genişleme hızı olduğunu yazdı.

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#Wells Fargo#Amazon#Hisse

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