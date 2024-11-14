AB'den Facebook'a büyük ceza

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Avrupa Komisyonu, Facebook kullanıcılarına sosyal ağın 'Marketplace' ilan servisine otomatik erişim sağlayarak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle internet devi Meta'ya yaklaşık 800 milyon euro para cezası verdi.

APF'nin haberine göre komisyon ayrıca ABD'li teknoloji devinin, diğer çevrimiçi ilan sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları uygulayarak hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti ve Meta'ya 798 milyon euro (840 milyon dolar) para cezası verdi. Meta da bu cezaya derhal itiraz edeceğini duyurdu.