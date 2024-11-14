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AB'den Facebook'a büyük ceza

Güncelleme Tarihi:

#AB#META#Facebook
ABden Facebooka büyük ceza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 16:58

AB, Meta'ya sosyal medya platformu Facebook'un rekabet kurallarını ihlali nedeniyle 798 milyon euro para cezası verdi

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Avrupa Komisyonu, Facebook kullanıcılarına sosyal ağın 'Marketplace' ilan servisine otomatik erişim sağlayarak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle internet devi Meta'ya yaklaşık 800 milyon euro para cezası verdi.

APF'nin haberine göre komisyon ayrıca ABD'li teknoloji devinin, diğer çevrimiçi ilan sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları uygulayarak hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti ve Meta'ya 798 milyon euro (840 milyon dolar) para cezası verdi. Meta da bu cezaya derhal itiraz edeceğini duyurdu.

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#AB#META#Facebook

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