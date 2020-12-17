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ABD'den İranlı 4 şirkete yaptırım

17.12.2020 - 09:06
ABD'den İranlı 4 şirkete yaptırım | Ekonomi Haberleri

ABD yönetimi, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatını kolaylaştıran Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 4 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), ocak ayında yaptırım listesine alınan Triliance Petrokimya Şirketinin ürünlerinin ihracatını kolaylaştıran 4 şirkete yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin Çin ve BAE merkezli oldukları belirtilerek, bu şirketlerin Triliance Petrokimya Şirketine kritik nakliye hizmeti sağladıkları veya şirket adına finansal işlemler gerçekleştirerek petrokimya ihracatına aracılık ettikleri kaydedildi.

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İran'ın petrokimya ürünleri satışlarının İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, buradan sağlanan gelirlerle kitle imha silahlarının yayılması, yabancı terörist gruplara destek ve çeşitli insan hakları ihlalleri gibi bir dizi "alçakça" faaliyetlerin finanse edildiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın petrokimya ve petrol sektörlerinin İran rejiminin "kötü niyetli iç ve dış gündemini" desteklemek için kullandığı birincil finansman kaynakları olduğunu belirtti.

Mnuchin, "ABD, İran petrol ve petrokimya satışlarına karışan yasa dışı aktörleri destekleyen kişilere karşı harekete geçecek." ifadesini kullandı.


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