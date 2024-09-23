ABD'den Çin ve Rusya'ya yeni yasak... Elektrikli otomobiller etkilenecek

Haberin Devamı

ABD Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik riskleri gerekçesiyle Çin ve Rus teknolojisini kullanan internet bağlantılı otomobillerin satışını yasaklamak üzere harekete geçti.

Önerilen yeni kanun, Başkan Joe Biden'ın dünyanın ikinci büyük ekonomisine yönelik sert politika yaklaşımının bir parçası. Bu kuralın konma kararı Şubat ayında otomobillerdeki Çin teknolojisinin oluşturduğu güvenlik risklerine ilişkin bir soruşturma duyurusunun ardından alındı.

Çin yapımı elektronik aksamlar, kişisel cihazlara, diğer araçlara, ABD altyapısına ve elektrikli otonom araçlar da dahil olmak üzere üreticilerine bağlanabilen modern arabalara giderek daha fazla entegre ediliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı kural, araçları dış dünyaya bağlayan yazılım ve donanımı kapsıyor. Bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu, alınan önlemleri duyuran bir bildiride, "Bu sistemlere kötü niyetli erişim, saldırganların en hassas verilerimize erişip toplamasına ve Amerikan yollarındaki araçları uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyabilir" dedi. Bakanlık, bilgisayar korsanlarının elektrikli araçlar hareket halindeyken kontrolü ele geçirmesi gibi korkutucu bir ihtimali gündeme getirdi.

Haberin Devamı

Hükümet, kuraldan hangi üreticilerin veya modellerin etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirtmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, çıkan haberlere ilişkin soru üzerine, "Çin, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişletmesine ve Çinli şirketlere ve ürünlere yönelik ayrımcı eylemlere karşı çıkıyor." dedi.

Biden yönetimi bu ay Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi ve milyarlarca dolar değerinde başka tarife artışları duyurdu.

Her iki hamle de Pekin'den sert tepkilere yol açtı. Bugün ABD'de satışta Çin markalı araç bulunmuyor.