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ABD'de tüketici güveni 5 ayın dibini gördü

16.07.2021 - 18:02
ABD'de tüketici güveni 5 ayın dibini gördü | Ekonomi Haberleri

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık 4,7 puan azalışla 80,8 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş gösterdi ve şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

 

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni temmuzda bir önceki aya kıyasla 4,7 puan azalarak 80,8 değerine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin bu dönemde 86,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, haziranda 85,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık 4,1 puan azalarak 84,5'e geriledi.

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Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 5,1 azalışla 78,4 seviyesine indi.

"ARTAN ENFLASYON EN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin temmuz başında büyük ölçüde ekonomiye yönelik olumlu beklentilerin azalmasına bağlı olarak düştüğünü aktardı.

Curtin, "Tüketicilerin salgın hafifledikçe ekonominin hızının toparlanacağına dair yanlış değerlendirmeleri neden oldu. Bu, hem ekonominin tedarik hatlarını yeniden etkinleştirme ve işleri eski haline getirme kabiliyetini hem de bunun sonucunda enflasyon üzerindeki etkisini hafife almayı içeriyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Artan enflasyonu durdurmanın ve tersine çevirmenin artık en büyük endişe kaynağı haline geldiğini belirten Curtin, enflasyonun özellikle alt ve orta gelirli hanehalklarının yaşam standartları üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu ve yüksek gelirli haneler arasında keyfi alımların ertelenmesine neden olduğunu aktardı.

Curtin, "Tüketicilerin ev, araç ve dayanıklı ev eşyası fiyatlarındaki artışla ilgili şikayetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı." ifadesini kullandı.


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