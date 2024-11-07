ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden az arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 yükseldi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,6 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artmıştı.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 1,2 yükseldi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, temmuz-eylül döneminde yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

BİRİM EMEK MALİYETİ BEKLENENDEN FAZLA ARTTI

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

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Bu dönemde yüzde 1,1 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 2,4 artmıştı.

Birim emek maliyeti üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.