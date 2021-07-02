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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

02.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme :
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 850 bin arttı. Beklenti 720 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı ise haziranda yüzde 5,9'a yükselirken; beklenti yüzde 5,6 olmasıydı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, haziranda 850 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 700 bin kişi artması yönündeydi.

Bazı ekonomistler, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin son güçlü sinyalin istihdam verilerinden geldiğini belirterek, bunun yanında ülkede işsiz kişilere sağlanan yardımların, işgücüne yeniden katılım hızını etkilediğini belirtti.

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İstihdam artışı, haziranda dinlenme ve konaklama sektöründe 343 bin ve perakende sektöründe 67 bin 100 oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, nisanda tarım dışı istihdam artışı, 278 binden 269 bine ve mayıs ayı verisindeki artış ise 559 binden 583 bine revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİNE KARŞI ARTTI

ABD'de işsizlik oranı ise istihdam piyasasındaki toparlanmaya rağmen haziranda 0,1 puan artarak yüzde 5,9’a yükseldi. Haziranda işsizlik oranının düşüş kaydederek yüzde 5,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, mayısta yüzde 5,8 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 168 bin artarak 9,48 milyona yükseldi. İş gücüne katılım oranı, haziranda değişmeyerek yüzde 61,6’da kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazançlar ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve 2020'nin haziran ayına göre yüzde 3,6 artış kaydetti.


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