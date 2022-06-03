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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

03.06.2022 - 15:34 | Son Güncelleme :
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam verisi mayıs ayında 390 bin artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentisi 325 bin olması yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3 artarken; beklenti yüzde 0,4 olması yönündeydi. ABD işsizlik oranı ise mayıs ayında yüzde 3,6 şeklinde gerçekleşerek beklentilerin üzerine çıktı.

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