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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında!

07.01.2022 - 17:13
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında! | Ekonomi Haberleri

ABD'de aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentisinin altında kalırken; işsizlik verisi ise geriledi.

ABD'de aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri açıklandı. Omicron varyantının istihdam piyasasında etkisini henüz hissettirmemesine rağmen tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı. Tarım dışı istihdam verisi, 400 bin beklenirken, 199 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise, aralık ayında yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise, aralık ayında aylık yüzde 0,6 artarken; piyasa beklentisi yüzde 0,4 olarak açıklanmıştı.

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