ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD tarım dışı istihdam verisi ekim ayında 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdam verisini açıklandı. Buna göre ekim ayında kritik veri 261 bin gelerek beklentileri aştı. Piyasa beklentisi 200 bin olması yönündeydi.

İşsizlik oranı ise, yüzde 3,7'ye yükseldi. Ücretler de aynı dönemde güçlü biçimde arttı.

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ABD'de istihdam, tahminlerin üzerinde gelerek işgücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına rağmen güçlü kaldığını gösterdi.

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