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ABD'de sanayi üretimi geriledi

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#ABD#Sanayi Üretimi#Bigpara
ABDde sanayi üretimi geriledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 17:30

ABD'de merakla beklenen sanayi üretimi Kasım ayında düşük kaldı.

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ABD'de sanayi üretimi Kasım ayında piyasa beklentilerinin aksine daraldı. Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Beklenti de %0,3 artış yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,9 geriledi.

Ekim ayı sanayi üretimi yüzde -0,3'ten yüzde -0,4'e revize edildi.

Kasım ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,8 ile beklentilerin altında geldi, beklenti %77,2 seviyesindeydi. Ekim ayı için oran yüzde 77,1'den 77,0'a revize edildi.

Kasım ayında imalat sanayi üretimi, motorlu taşıtlar ve parçaları endeksindeki yüzde 3,5'lik artışın etkisiyle yüzde 0,2 yükseldi. İmalat sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,0 gerileme yaşandı.

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#ABD#Sanayi Üretimi#Bigpara

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