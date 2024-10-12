ABD'de petrol ve doğal gaz sondajında hafif artış var

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ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üç haftalık düşüşün ardından, sınırlı da olsa artış gösterdi.

Bir önceki hafta 2 adet azalan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 11 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 1 adet artarak 586 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 481 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 101 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 567'si karada, 18'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 1 adet artarken, açık sularda değişmedi.



KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE DURUM

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Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet azalarak 219 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet düşüşle 154 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 65, ortak kule sayısı 3 adet düşüşle 0 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 805 seviyesine geldi.