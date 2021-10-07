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ABD'de petrol fiyatları endişe yaratıyor

07.10.2021 - 11:50
ABD'de petrol fiyatları endişe yaratıyor | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından toparlanma sürecine giren ABD'de son 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerine yol açıyor.

Dünya genelinde ham petrol, doğal gaz ve kömür piyasaları üzerindeki fiyat baskısı, kış döneminde ısınma ve elektrik için yeterli yakıtın bulunamayacağı algısını güçlendiriyor. Küresel piyasalarda giderek derinleşen enerji krizi nedeniyle, ABD'de de petrol fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Kovid-19 salgınının neden olduğu küresel ekonomik belirsizlik, artan talep ve tedarik zincirindeki aksamalar, ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de fiyatlardaki yükselişte önemli rol oynuyor.

OPEC KARARI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI

Arz-talep açığı nedeniyle artan enerji fiyatlarına rağmen OPEC grubu, pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım ayı için günlük 400 bin varil üretim artışı kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı hafta başında 79,6 dolarla Kasım 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Bu durum araç kullanımının yoğun olduğu ABD'de benzin fiyatlarına yansıdı ve petrol piyasasındaki bu fiyat baskısı pompa fiyatlarını da artırdı.

BENZİNİN GALON FİYATI BAZI EYALETLERDE 4 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,02 dolar artarak galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 3,22 dolara çıkarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya ve Hawaii gibi eyaletlerde ise 4 doların üzerine yükseldi.

Öte yandan, Tennessee, Kansas, South Carolina, Louisiana, Alabama, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Teksas ve Mississippi gibi eyaletlerde fiyatlar 3 doların altında seyrediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ise benzin stokları geçen hafta 200 bin varil gibi sınırlı bir artışla 221,8 milyon varil oldu. Benzin talebi ise günlük 8,9 milyon varilden 9,4 milyon varile yükselerek yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

PETROLDEKİ ARTIŞ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ TETİKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükselen benzin fiyatları, ülkede enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerini de beraberinde getirdi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı son veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artarken, enerji kalemindeki artışın yüzde 25 olduğunu ortaya koydu. TÜFE verileri, aynı dönemde benzin fiyatlarının ise yüzde 42,7 arttığını gösterdi.

AMERİKALILAR BENZİN FİYATLARININ YÜKSEK SEVİYELERDE KALMASINDAN KORKUYOR

Geçen yıl 286,9 milyon aracın kayıtlı olduğu ABD'de, tüketiciler de benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkileniyor. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi Rehan Mahmud, salgın döneminde herkes evde olduğu için fiyat artışlarının pek hissedilmediğini söyledi.

Şu an ise daha çok seyahat ettiğini ve bütçesinde "muazzam" bir artış yaşadığını belirten Mahmud, "Sanırım, elektrikli aracım olmasaydı çok daha fazla zarar ederdi. Birçok arkadaşım, ailem aynı durumda. Bunun çılgınlık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Uber şoförü Paul Persaud da bölgeler arasında farklılık gösteren benzin fiyatlarının hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülkede benzin fiyatlarının yüksek seviyede kalmaya devam etmesinden korkulduğunu ifade eden Persaud, hükümetin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini anlattı.

15 yıl otomobil sektöründe çalışan ve ismini paylaşmayan bir sürücü de benzin fiyatlarındaki yüksek farkı hissettiğini ve durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Aracında yüksek oktan benzin kullandığını belirten sürücü, dün benzinin galonuna 4,09 dolar ödediğini ancak bir yıl önce bu fiyatın 2,50 seviyelerinde olduğunu anlattı.


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