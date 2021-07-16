‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

ABD'de perakende satışlar sürpriz yaptı

16.07.2021 - 16:58
ABD'de perakende satışlar sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,6'lık artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak, 621,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi.

Ekonomik normalleşmeyle birlikte artan talebe bağlı olarak artış kaydeden perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 1,7 azalmıştı. Perakende satışlar haziranda yıllık bazda ise yüzde 18'lik artış gösterdi.

##$HABER_1470770$##

Bu dönemde, elektronik mağazalarındaki satışlar aylık yüzde 3,3, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6, akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,5, yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar ise yüzde 2,3 arttı.

Aynı dönemde mobilya mağazalarındaki satışlar aylık yüzde 3,6, motorlu araç satışları yüzde 2, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,7 ve yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,6 azaldı.

Analistler, perakende satışların bu yıl hızlanan aşılama, hükümet teşvikleri ve artan tasarrufların desteğiyle keskin bir şekilde arttığını belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.362 Değişim: -0,35% Hacim : 8.859 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 16.07.2021 Yüksek 1.374
Açılış: 1.370
8,5195 Değişim: -0,52%
Düşük 8,4868 16.07.2021 Yüksek 8,5831
Açılış: 8,5644
10,0973 Değişim: -0,39%
Düşük 10,0571 16.07.2021 Yüksek 10,1740
Açılış: 10,1366
496,31 Değişim: -1,54%
Düşük 495,78 16.07.2021 Yüksek 504,90
Açılış: 504,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.