ABD'de özel sektör istihdamında güçlü yükseliş | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 692 bin ile güçlü yükseliş kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da 692 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ancak şirketlerin artan talebi karşılamak için çalışan bulmakta zorlanmasıyla bir önceki aya kıyasla işe alım hızı yavaşladı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler özel sektör istihdamının haziran ayında 600 bin artmasını bekliyorlardı. ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre Mayıs ayı verisi ise 978 bin artıştan 886 bine revize edildi.

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