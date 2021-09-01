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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında

01.09.2021 - 16:08
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 374 bin artarak beklentinin oldukça altında yükseliş gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustos ayında 374 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 613 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 86 bin, orta ölçekli işletmelerde 149 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 138 bin arttı. İstihdam artışının 329 bini hizmet, 45 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

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İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ TOPARLANMADA YAVAŞLAMA

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuz ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce temmuzda 330 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 326 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayı verisinin işgücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirtti.

Yılın ilk yarısında kaydedilen önemli istihdam artışlarının ardından işe alımlarda düşüş görüldüğüne işaret eden Richardson, toparlanmadaki yavaşlamaya rağmen istihdam artışının bu yıl 4 milyona yaklaştığını ancak yine de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında olduğunu ifade etti.

Richardson, Kovid-19 salgınında Delta varyantının hizmet sektörü için belirsizlik yaratmasına rağmen bu sektörün istihdam artışına öncülük etmeye devam ettiğini kaydetti.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi de Delta varyantının işgücü piyasasındaki toparlanmayı engellemiş gibi göründüğünü belirtti. Zandi, "İstihdam artışı güçlü kalmaya devam ediyor, ancak son ayların hızının oldukça altında." değerlendirmesinde bulundu.

 


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