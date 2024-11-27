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ABD'de mortgage faizi geriledi

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#ABD#Mortgage#Big Para
ABDde mortgage faizi geriledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:53

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta 2 aydan uzun bir süre sonra ilk kez düşüş kaydederek yüzde 6,86'ya gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 6,3 arttı.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 22 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,3 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 12 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,90'dan yüzde 6,86'ya geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,32'den yüzde 6,29'a indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının 2 aydan uzun bir süre sonra ilk kez düştüğünü ve konut satın almaya yönelik mortgage başvurularının arttığını belirtti.

Kan, satılık konut stokundaki artış ve ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine dair işaretlerle son dönemde artan mortgage faiz oranlarına rağmen alıcıların pazarda kalmaya devam ettiğini aktardı.

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#ABD#Mortgage#Big Para

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