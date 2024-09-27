ABD'de mal ticareti verileri açıklandı

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ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 azalarak 94,3 milyar dolara indi.

Mart ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 100,6 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, temmuzda 102,8 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 177 milyar dolar ve mal ithalatı 271,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ağustosta yüzde 0,2 artarak 905,7 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,5 artışla 816 milyar dolara yükseldi.