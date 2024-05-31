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ABD'de kritik çekirdek PCE verileri açıklandı

31.05.2024 - 16:52 | Son Güncelleme :
ABD'de kritik çekirdek PCE verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in takip ettiği çekirdek PCE yüzde 0,2 yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'de Ekonomik Analiz Bürosu tarafından bugün açıklanan tahminlere göre kişisel gelirler Nisan ayında 65,3 milyar dolar, aylık yüzde 0,3 arttı. Harcanabilir kişisel gelir 40,2 milyar dolar, yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları (PCE)39,1 milyar dolar, yüzde 0,2 yükseldi.

Kişisel gelirlerin yüzde 0,3 ve harcamaların yüzde 0,2 artması bekleniyordu.

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PCE fiyat endeksi Nisan ayında aylık yüzde 0,3 ve yüzde 2,7 arttı. Fed'in faiz kararları için yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan, gıda ve enerji hariç (çekirdek) PCE fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 yükseldi.

Çekirdek PCE'nin aylık yüzde 0,2-0,3 artacağı öngörülüyordu.

Reel ÜFE Nisan ayında yüzde 0,1 ve reel PCE yüzde 0,1 azaldı.

Çekirdek PCE'de artışın beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından Fed'en faiz indirim beklentilerinin güçlenmesine bağlı olarak ABD Doları zayıfladı. EUR/USD 1,08757 seviyesine kadar yükseldi.

 


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