ABD'de konut fiyatları yüzde 10.4 arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2020 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 yükseldi. Konut fiyatlarında 7 yılın en yüksek artışının görüldüğüne işaret eden endeks, geçen yıl kasımda ise yüzde 9,5 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Nisan 2014'ten bu yana en yüksek artışın yaşandığı veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 9,9 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda yüzde 9,2 artmıştı.

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Konut fiyatlarındaki yükselişte, rekor düşük seviyelerdeki faiz oranları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların büyük şehirlerden uzaklaşma isteğiyle artan talep etkili olmaya devam etti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 14,4 ile Phoenix, yüzde 13,6 ile Seattle ve yüzde 13 ile San Diego oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise yüzde 7,7 ile Chicago, yüzde 7,9 ile Las Vegas ve yüzde 8,4 ile Dallas olarak belirlendi.

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